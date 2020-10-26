Друг друга знает, или Как появляются теории заговора о Covid-19?

Передача De facto Латвийского телевидения сообщает, что авторы исследования Рижского университета им. Страдиня пришли к выводу, что, например, с утверждением, что статистика смертности от Covid-19 вводит в заблуждение, так как на самом деле люди умирают в связи с возрастом или от других заболеваний, согласны 32% респондентов.

Эти публикации в соцсетях появлялись и в последние недели.

В комментариях к посту на Facebook об услышанном от автостопщика рассказе о родственнике, умершем естественной смертью, но его якобы просто кремировали, чтобы включить в список Covid, отметились минимум восемь человек, у которых такой знакомый тоже был. 2

Если связаться с авторами этих комментариев, то окажется, что никто из них не может обосновать свой рассказ чем-то большим.

И в летней публикации на Facebook депутата Сейма Алдиса Гобземса утверждалось - если близкие согласны указать Covid-19 как причину смерти, хоронят бесплатно. Проверяльщики фактов из Re:Check уже тогда указали, что это неправда.

Профессор Рижского университета им. Страдиня, медиа-эксперт Анда Рожукалне поясняет, что ссылка на кого-то, кто что-то знает, - причина, почему такие посты лежат в плодородной почве.

"Мы видим в публичном пространстве это как опыт - у меня был такой опыт, у моих родственников, коллег и я сам с этим столкнулся. Эта подлинность дает иллюзию правды", 2

- указала Рожукалне.

Утверждения о необоснованной статистике смерти от Covid-19, так как якобы люди умирают по другим причинам, - самая популярная теория заговора. С тем, что это коронавирус похож на грипп или другое заболевание, согласны почти 17% опрошенных, а с тем, что цель Covid-19 - контроль, в том числе и чипирование - около 15% респондентов.

Высмеивание этими людьми на своей шкуре нередко ощущают больные Covid-19 и их близкие, если говорят о своем опыте публично. В том числе Зане Эниня, которая годами ведет свой блог, и продолжает его и сейчас, когда является одной из заболевших.

"Мои друзья затегили меня в одном из постов на Facebook о том, что такие больные не существуют. И тогда я сама отметилась - нет, ну хорошо, если у вас есть вопросы, я отвечу, пожалуйста! И тогда последовал ответ, что вопросов задавать не будут, так как ваш блог выглядит проплаченным. И мне тогда показалось - действительно ли?

Блог, который я лично создавала более девяти лет, и в котором пишу о своей жизни и все остальное, внезапно стал заказом?", 2

- удивлена Эниня.