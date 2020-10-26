Друг друга знает, или Как появляются теории заговора о Covid-19?

Друг знает друга, который знает друга, который знает - все чаще в соцсетях появляются сообщения о Covid-19, которые начинаются с такого же введения, после чего следуют рассказы о том, что статистика Covid-19 раздута, маски для лица - вредны для здоровья, а результаты тестов - ложные. Они появляются и от людей, которые не активны политически или общественно. Несмотря на то, что факты такие рассказы не подтверждают, часть записей получила довольно большую отзывчивость.
Передача De facto Латвийского телевидения сообщает, что авторы исследования Рижского университета им. Страдиня пришли к выводу, что, например, с утверждением, что статистика смертности от Covid-19 вводит в заблуждение, так как на самом деле люди умирают в связи с возрастом или от других заболеваний, согласны 32% респондентов.
Эти публикации в соцсетях появлялись и в последние недели.
Если связаться с авторами этих комментариев, то окажется, что никто из них не может обосновать свой рассказ чем-то большим.
И в летней публикации на Facebook депутата Сейма Алдиса Гобземса утверждалось - если близкие согласны указать Covid-19 как причину смерти, хоронят бесплатно. Проверяльщики фактов из Re:Check уже тогда указали, что это неправда.
Профессор Рижского университета им. Страдиня, медиа-эксперт Анда Рожукалне поясняет, что ссылка на кого-то, кто что-то знает, - причина, почему такие посты лежат в плодородной почве.
- указала Рожукалне.
Утверждения о необоснованной статистике смерти от Covid-19, так как якобы люди умирают по другим причинам, - самая популярная теория заговора. С тем, что это коронавирус похож на грипп или другое заболевание, согласны почти 17% опрошенных, а с тем, что цель Covid-19 - контроль, в том числе и чипирование - около 15% респондентов.
Высмеивание этими людьми на своей шкуре нередко ощущают больные Covid-19 и их близкие, если говорят о своем опыте публично. В том числе Зане Эниня, которая годами ведет свой блог, и продолжает его и сейчас, когда является одной из заболевших.
"Мои друзья затегили меня в одном из постов на Facebook о том, что такие больные не существуют. И тогда я сама отметилась - нет, ну хорошо, если у вас есть вопросы, я отвечу, пожалуйста! И тогда последовал ответ, что вопросов задавать не будут, так как ваш блог выглядит проплаченным. И мне тогда показалось - действительно ли?
- удивлена Эниня.
Однако это не причина, чтобы прекратить рассказывать о своем опыте. "Конечно, можно сомневаться в том, нужны ли маски во всех ситуациях, или адекватно ли решается какая-то ситуация. Конечно, об этом можно дискутировать. Но то, что ставят под сомнение, что такая вещь вообще существует, меня по-прежнему удивляет, и фактически это и главная причина того, почему я делюсь своим рассказом", - говорит Эниня.
Ложную и вводящую в заблуждение информацию распространяют как люди, которым верят, так и те, которые делает это с целью заработка или чтобы вырастить свой социальный и политический капитал, так как у содержания такого вида имеется высокий потенциал расколоть общество, создать конфликтные ситуации. Однако нет основания думать, что в связи с Covid-19 все происходит извне, например, из России, говорят в Службе государственной безопасности.
Служба также пришла к выводу, что устойчивость общества к дезинформации и фейковым новостям недостаточна, так как абсолютное большинство этих лиц содержание такого вида распространяют дальше, не замечая и не осознавая последствия своих действий и их негативного влияния на общественный порядок и безопасность.
Как рассказала директор Департамента координации стратегической коммуникации Госканцелярии Дайга Холма, многие из таких сообщений - мнение людей, они действительно так думают.
Исследование показало, что нет групп ни по возрасту, ни по полу, занятости или образованию, которые выражено больше согласны с разными теориями заговора. Это свидетельствует, что дезинформации подвержены все, в том числе и те, от кого ожидают критического восприятия информации. Ограничить распространение теорий заговора не удается и потому, что нет единой практики ограничения.
В сентября на портале фейковых новостей была опубликована новость, что Минздрав вместе с вакцинами от гриппа собирается тайно вакцинировать и от Covid-19. Минздрав обратился в полицию, и 16 сентября был получен отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.