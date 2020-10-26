Пн, 26.10.2020
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Андрей Богатырев, режиссер

Covid-19: Более строгие ограничения на собрания и очная учеба только до 6 класса

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Для ограничения распространения Covid-19 в силу вступили более строгие ограничения на собрания, в свою очередь очно учиться будут только дети до 6-го класса. Учеба более старших учеников и студентов будет проходить дистанционно.

После завершения осенних школьных каникул, с понедельника, 26 октября, очная учеба будет реализована только у 1-6 классов, тогда как ученики 7-12 классов будут учиться дистанционно.

Решение было принято, чтобы предотвратить резкое ухудшение ситуации и не способствовать еще большему развитию болезни в образовательных учреждениях.

На сайте Государственного центра содержания образования (VISC) указано, что находящиеся в силе правила предусматривают, что до 30 октября учеба 7-12 классов будет проводиться дистанционно, однако, учитывая специфику деятельности специальных учреждений, характер повседневной деятельности детей в них и необходимость ежедневных мер поддержки, этим образовательным учреждениям разрешается проводить учебу очно до тех пор, пока это позволяет эпидемиологическая ситуация на конкретной административной территории самоуправления.

Согласно информации VISC, дистанционное обучение в 7-12 классах должно быть реализовано с учителем онлайн, и ученик должен выполнять учебные задания индивидуально или в сотрудничестве с другими учениками.

Для полноценного онлайн-обучения участники должны видеть и слышать друг друга в реальном времени, подчеркивают в центре.

Кроме того, VISC сообщает, что весной, когда в Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, центр вместе с экспертами Skola 2030 разработал различные материалы поддержки, которые могут приходиться и сейчас. Все материалы можно найти на сайте VISC.

Самое важное, что рекомендует помнить центр, - в ходе дистанционной учебы необходимо спланировать соответственный объем нагрузки ученика, необходимо создать понятную систему связи для всех пользователей, предложить целенаправленную и систематическую поддержку учебе, а также позаботиться о социально-эмоциональной поддержке для всех вовлеченных сторон.

С целью ограничения распространения Covid-19 с сегодняшнего дня по 15 ноября процесс обучения будет проходить частично дистанционно и в высших учебных заведениях.

Поскольку недавние случаи заболевания Covid-19 в том числе были связаны со студентами высших учебных заведений, поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 направлены на ограничение собраний студентов.

Учебный процесс в вузах будет проходить частично дистанционно - лекции будут проходить удаленно, а практические занятия, которые важны для приобретения студентами практических навыков, могут проводиться очно с соблюдением строгих мер предосторожности.

Введены и другие ограничения, например, ограничения на собрания, временно прекращена работа мест развлечений детей.

Так, с субботы, 24 октября, в силе требование об обязательном ношении масок для лица в публичных местах, в помещении на публичных мероприятиях могут собираться до 10 человек.

Вне помещений на частных мероприятиях могут собираться до 100 человек.

Если частное мероприятие организуют в публичном месте, например, ресторане, баре, клубы и т.д., всем должны быть обеспечены персонализированные сидячие рабочие места и дистанция в два метра. Мероприятие может проходить до 24 часов.

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