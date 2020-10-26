Домбровскис о мировой торговле: дальнейшее зависит от хода пандемии

Говоря о прогнозах развития Европы, он заявил, что весенние и летние прогнозы были основаны на предположении, что ограничительные меры государств будут сконцентрированы в первом полугодии, а во втором полугодии постепенно смягчены или отменены.

"Сейчас мы видим, что это сценарий не осуществился, и вторая волна пандемии заставляет снова усиливать ограничения. Это повлияет и на экономический прогноз, который мы увидим в будущем месяце", - сказал еврокомиссар.

Говоря о возросшем в период пандемии протекционизме в мировой торговле, Домбровскис обратил внимание, что эти тенденции имели место и раньше. Позиция Европы состоит в том, чтобы быть открытой для свободной торговли и основанной на правилах международной торговой системы, поэтому не принимаются односторонние меры, которые противоречили бы обязательствам Европы в рамках Всемирной торговой организации либо двусторонних торговых договоров.