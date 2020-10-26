Полиция ищет без вести пропавшего несовершеннолетнего Кристофера

Участок Госполиции Тейка разыскивает без вести пропавшего Кристофера Калниньша 2004 года рождения.
В последний раз парня видели в воскресенье, 25 октября, когда он отправлялся на международном автобусе из Риги в основную школу в Раискумс.
Парень также может находиться вблизи моря в Вецаки или Калнгале. У мальчика имеются проблемы со здоровьем.
Приметы: рост 170 сантиметров, темные волосы, голубые глаза. Был одет в синие джинсы и красную куртку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении парня, просят звонить по номерам телефона 67090900, 67085942 или 110!