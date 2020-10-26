Пн, 26.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Полиция ищет без вести пропавшего несовершеннолетнего Кристофера

ФОТО: Valsts policija

Участок Госполиции Тейка разыскивает без вести пропавшего Кристофера Калниньша 2004 года рождения.

В последний раз парня видели в воскресенье, 25 октября, когда он отправлялся на международном автобусе из Риги в основную школу в Раискумс.

Парень также может находиться вблизи моря в Вецаки или Калнгале. У мальчика имеются проблемы со здоровьем.

Приметы: рост 170 сантиметров, темные волосы, голубые глаза. Был одет в синие джинсы и красную куртку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении парня, просят звонить по номерам телефона 67090900, 67085942 или 110!

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