Что происходило в Беларуси в первый день "общенациональной забастовки"
26 октября, на следующий день после истечения объявленного Светланой Тихановской ультиматума, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Силовики начали задерживать людей уже с самого утра, сообщает "Медуза".
По информации "Еврорадио", в 7 часов утра начали забастовку работники предприятия "Гродно Азот" - к предприятию вышли около 100 человек, после чего начались задержания. В итоге рабочие двух цехов отказались выйти на смену.
Завод охраняют бойцы ОМОНа. В это время над предприятием развевается бело-красно-белый флаг - один из символов оппозиции Беларуси.
В свою очередь, рабочие Минского завода колесных тягачей шествием прошли по территории фабрики, собирая по рабочим местам находящихся на них коллег.
О забастовке сообщили и работники завода "Беларуськалий", Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода. На территорию предприятия вводили ОМОН, но над главным корпусом развевалось красно-белое знамя оппозиции.
С самого утра в Минске начали задерживать и участников уличных акций протеста.
В частности, силовики разогнали людей, стоявших в цепи солидарности на проспекте Дзержинского, кроме того, была пресечена попытка перекрыть движение у Белгазпромбанка на улице Притыцкого. В обоих случаях были задержаны люди.
Утром на шествие протеста вышли и студенты БНТУ: они хлопали и скандировали "Забастовка". Как сообщает Tut.by, одну из студенческих колонн разогнали силовики.
Жесткие задержания происходили и недалеко от площади Победы.
Автоводители в Минске снизили скорость, что привело к образованию заторов.
По данным Радио "Свобода", на "Гродно Азоте" милиция задержала от пяти до десяти человек, призывавших к забастовке.
Студенты в вузах начали акции неповиновения. Больше двух сотен студентов первого и второго курсов пришли в главное здание Белорусского госуниверситета и объявили сидячую забастовку.
Напомним, 13 октября Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум - не позднее 25 октября он должен был сообщить об уходе с должности.
По ее словам, если Лукашенко это не сделает, начнется "национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обрушение торговли в государственных магазинах.
Галерея: Протесты в Минске