Срок "народного ультиматума" вышел: в Беларуси начались забастовки

По информации "Еврорадио", в 7 часов утра начали забастовку работники предприятия "Гродно Азот" - к предприятию вышли около 100 человек, после чего начались задержания. В итоге рабочие двух цехов отказались выйти на смену.

Завод охраняют бойцы ОМОНа. В это время над предприятием развевается бело-красно-белый флаг - один из символов оппозиции Беларуси.

В свою очередь, рабочие Минского завода колесных тягачей шествием прошли по территории фабрики, собирая по рабочим местам находящихся на них коллег.

О забастовке сообщили и работники завода "Беларуськалий", Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода.

С самого утра в Минске начали задерживать и участников уличных акций протеста.

В частности, силовики разогнали людей, стоявших в цепи солидарности на проспекте Дзержинского, кроме того, была пресечена попытка перекрыть движение у Белгазпромбанка на улице Притыцкого. В обоих случаях были задержаны люди.

Утром на шествие протеста вышли и студенты БНТУ: они хлопали и скандировали "Забастовка". Как сообщает Tut.by, одну из студенческих колонн разогнали силовики.

Жесткие задержания происходят и недалеко от площади Победы.

Автоводители в Минске снизили скорость, что привело к образованию заторов.

Напомним, 13 октября Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум - не позднее 25 октября он должен был сообщить об уходе с должности.

По ее словам, если Лукашенко это не сделает, начнется "национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обрушение торговли в государственных магазинах.