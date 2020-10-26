Два сына-ровесника от разных женщин: певец поделился, как справляется с их воспитанием

"Трое моих детей живут в Лиепае. Один находится в Риге. Конечно, это непросто. Это довольно сложно, потому что, как вы знаете, между двумя маленькими детьми разница меньше чем год", - делится Андрис Эрглис о своей жизни между Лиепаей и Ригой, добавляя, что он делает все для того, чтобы уделять детям качественное и неделимое внимание.

"Я действительно встречаюсь со всеми детьми как можно чаще. И это не так, что я приезжаю в Лиепаю как на экскурсию, даю подарки и чау".

Ни для кого не секрет, что в жизни случается всякое и часто бывают ситуации, когда мужчина, разводясь с женщиной, расстается и с детьми. Но это точно не про Андриса. В студии Kad viņas satiekas музыкант искренне заявил, что дети для него очень важны и с ними расставаться он не намерен.

"Все дети для меня одинаково дороги. Это моя плоть и кровь", - говорит Андрис Эрглис, добавляя, что он пытается побудить детей поддерживать отношения друг с другом.

"Двое моих детей из Лиепаи встречались с ребенком из Риги. Но я никогда не навязывал эту встречу детям", - признается он.

В свою очередь, на комментарий Санды Деюс о том, что между родителями обязательно должны быть хорошие отношения, чтобы у детей не было неправильного представления об этой модели семьи, Андрис сказал: "Я всегда говорил, что у моих детей самые лучшие мамы".

Отметим, что в 2017 году у Андриса и его жены Кристине родился третий ребенок - сын Мартиньш. Вскоре стало известно, что у Эрглиса сложились отношения с Зане Мегне из Смилтене и что она также родила ребенка, сына Теодора.

В апреле 2019 года изданию Privāta Dzīve Эрглис прокомментировал эту ситуацию лаконично:

"Так интересно получилось в моей жизни, что моему младшему сыну Теодору год и два месяца, а Мартиньшу - год и восемь месяцев. Более подробно о своей личной жизни я говорить не хочу".