Пн, 26.10.2020
Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин
Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Из Москвы в Таллинн прилетела женская сборная Словении: 22 члена команды больны Covid-19

Из Москвы в Таллинн прилетела женская сборная Словении: 22 члена команды больны Covid-19

Запланированный на вторник матч между женскими сборными Словении и Эстонии отменяется

ФОТО: Erik Prozes

Положительный результат на тест получили 22 футболиста из Словении: запланированный на вторник матч между женскими сборными Словении и Эстонии отменяется. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Сборная Словении прибыла в Таллинн, чтобы 27 октября сыграть матч против сборной Эстонии. Игры не будет, а дальнейшие решения будет принимать UEFA. Сборная Словении отправится чартерным рейсом домой, а до этого момента будет находиться на самоизоляции в отеле.

"Женская сборная Словении находилась на сборах в Мариборе, где, как мы знаем, они проходили тесты несколько раз, последний раз 20 октября. После команда вылетела из Марибора в Москву, где 23 октября провела отборочный матч чемпионата Европы с Россией. 24 октября они прибыли в Таллинн чартерным рейсом", - сказал Михкель Уйболехт, руководитель отдела по связям с общественностью Эстонского футбольного союза.

Позднее служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила РИА Новости, что тестирование на коронавирус в женской сборной России по футболу не выявило случаев заражения инфекцией.

В отборочной группе А первое место с 24 очками занимает сборная Нидерландов. На втором месте находится команда России (15 очков), сборная Словении с 12 баллами занимает третье место. У Косово 10 очков, у Турции - 2. Сборная Эстонии замыкает таблицу, набрав в семи играх всего одно очко.

Последние новости

НАВЕРХ
Back