Из Москвы в Таллинн прилетела женская сборная Словении: 22 члена команды больны Covid-19

Сборная Словении прибыла в Таллинн, чтобы 27 октября сыграть матч против сборной Эстонии. Игры не будет, а дальнейшие решения будет принимать UEFA. Сборная Словении отправится чартерным рейсом домой, а до этого момента будет находиться на самоизоляции в отеле.

"Женская сборная Словении находилась на сборах в Мариборе, где, как мы знаем, они проходили тесты несколько раз, последний раз 20 октября. После команда вылетела из Марибора в Москву, где 23 октября провела отборочный матч чемпионата Европы с Россией. 24 октября они прибыли в Таллинн чартерным рейсом", - сказал Михкель Уйболехт, руководитель отдела по связям с общественностью Эстонского футбольного союза.

Позднее служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила РИА Новости, что тестирование на коронавирус в женской сборной России по футболу не выявило случаев заражения инфекцией.