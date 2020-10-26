Из Москвы в Таллинн прилетела женская сборная Словении: 22 члена команды больны Covid-19

Положительный результат на тест получили 22 футболиста из Словении: запланированный на вторник матч между женскими сборными Словении и Эстонии отменяется. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Сборная Словении прибыла в Таллинн, чтобы 27 октября сыграть матч против сборной Эстонии. Игры не будет, а дальнейшие решения будет принимать UEFA. Сборная Словении отправится чартерным рейсом домой, а до этого момента будет находиться на самоизоляции в отеле.
"Женская сборная Словении находилась на сборах в Мариборе, где, как мы знаем, они проходили тесты несколько раз, последний раз 20 октября. После команда вылетела из Марибора в Москву, где 23 октября провела отборочный матч чемпионата Европы с Россией. 24 октября они прибыли в Таллинн чартерным рейсом", - сказал Михкель Уйболехт, руководитель отдела по связям с общественностью Эстонского футбольного союза.
Позднее служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила РИА Новости, что тестирование на коронавирус в женской сборной России по футболу не выявило случаев заражения инфекцией.
В отборочной группе А первое место с 24 очками занимает сборная Нидерландов. На втором месте находится команда России (15 очков), сборная Словении с 12 баллами занимает третье место. У Косово 10 очков, у Турции - 2. Сборная Эстонии замыкает таблицу, набрав в семи играх всего одно очко.