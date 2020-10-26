Школа Н. Драудзини планирует возобновить частично удаленный учебный процесс

Проанализировав текущую ситуацию в школе, в том числе доступный трудоспособный педагогический ресурс, школа в течение недели после каникул продолжит работать удаленно, а затем возобновит частично очный учебный процесс.

В школе Наталии Драудзини выявлено более 100 случаев Covid -19, и на домашний карантин была отправлена вся школа.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 79 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных человека скончались

Два умерших человека принадлежали к возрастной группе 55-60 лет, два - к группе 80-95 лет. Таким образом, на сегодняшний день от Covid-19 в Латвии скончались 60 человек.

За прошедшие сутки сделано 2237 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%.