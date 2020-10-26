Фото ⟩ Выглядит "больно". Итог неправильной буксировки автомобиля

Пользователь Reddit с ником My-Roots опубликовал несколько фотографий Ford Fusion Hybrid, сделанных после того, как автомобиль доставили в пункт назначения. Уже с первого взгляда понятно, что машину эвакуировали неправильно, так как иначе она бы не лишилась передних шин и примерно трети дисков.

ФОТО: Reddit/My-Roots

Если бы были повреждены только колеса и диски, то с незапланированными расходами, появившимися в связи с тем, что автомобиль забыли поставить на "нейтралку", можно было бы смириться. Однако на фото, сделанных снизу, видно, что повреждены и детали подвески, а также, возможно, и внутренние механизмы.

ФОТО: Reddit/My-Roots