Фото ⟩ Выглядит "больно". Итог неправильной буксировки автомобиля

Если у автомобиля возникают технические неполадки, остается лишь искать помощи специалиста или звать эвакуатор, который доставит к этому специалисту поврежденную машину. Что происходит, если за эвакуацию берутся люди без должных навыков, видно на сделанных пользователем Reddit фотографиях. Выглядит очень "больно".
Пользователь Reddit с ником My-Roots опубликовал несколько фотографий Ford Fusion Hybrid, сделанных после того, как автомобиль доставили в пункт назначения. Уже с первого взгляда понятно, что машину эвакуировали неправильно, так как иначе она бы не лишилась передних шин и примерно трети дисков.
Если бы были повреждены только колеса и диски, то с незапланированными расходами, появившимися в связи с тем, что автомобиль забыли поставить на "нейтралку", можно было бы смириться. Однако на фото, сделанных снизу, видно, что повреждены и детали подвески, а также, возможно, и внутренние механизмы.
Вопрос, как можно не заметить, что автомобиль тащится по асфальту, а не едет, остается открытым. Значительную роль могло сыграть обстоятельство, что владелец машины договорился о ее буксировке с так называемым домом на колесах, у которого очень ограничена видимость сзади. Однако в инструкции по пользованию Ford указано, что буксировка на жесткой сцепке полностью допустима, поэтому водитель за рулем может не находиться. Главное - поставить трансмиссию CVT в нейтральное положение, что другие вовлеченные в операцию забыли сделать.