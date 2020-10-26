Умер главврач российской больницы, которую проверяли из-за смерти пациентов от нехватки кислорода

Скончался главврач больницы № 20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов. Как пишет "Дождь" со ссылкой на пресс-службу областного заксобрания, он болел Covid-19.
Близкие к руководству больницы источники указали местному изданию 1rnd, что врач умер от инфаркта.
На время его болезни исполняющим обязанности главврача был назначен Анатолий Титов.
"Дождь" отмечает, что Дронов руководил больницей на протяжении 11 лет.
В 2018 году он избирался в областное заксобрание от партии "Единая Россия" и был назначен замглавы комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.
Напомним, ранее издание 161.ru сообщало, что 12 октября "ковидный" госпиталь при городской больнице № 20 города Ростов-на-Дону на некоторый период остался без медицинского кислорода из-за проблем со снабжением. Тогда в результате этого умерли несколько пациентов, подключенных к аппаратам поддержания дыхания. Эти данные изданию подтвердили как сотрудники больницы, так и анонимный высокопоставленный источник в системе здравоохранения города:
В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону рассказали, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов. Причину их смерти установят "по результатам патологоанатомической экспертизы". 11 октября, по данным того же ведомства, в госпитале умерли шестеро больных, а 14 октября - пятеро. Всего со дня открытия госпиталя 5 мая там скончались 274 пациента.
Собеседники издания 161.ru в больнице рассказали, что из-за дефицита кислорода пациенты в госпитале умирали и ранее:
"Сотрудники вынуждены на постоянной основе перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию, временно отключать от системы одних людей, чтобы помочь другим - наиболее тяжелым пациентам. По информации источников редакции, в день инцидента кислород закончился как в реанимации, так и в общем отделении больницы".