Звезды фильма "О чем говорят мужчины": актеры театра "Квартет И"
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В 2010 году участники комедийного театра "Квартет И" стали продюсерами и сценаристами фильма "О чем говорят мужчины". Они же и сыграли главные роли.
Комедия была сделана в жанре роуд-муви и собрала в российском прокате 12 миллионов долларов. Музыкальное сопровождение было создано силами группы "Би-2".
Через год свет увидело продолжение - "О чем еще говорят мужчины", в котором уже знакомые персонажи были показаны в предновогодней обстановке. Его сборы от проката составили 19 миллионов долларов.
В 2018 году вышел фильм "О чем говорят мужчины. Продолжение". На этот раз место действия перенесено в северную столицу России, где друзья решили отдохнуть от повседневных проблем.
RUS TVNET решил рассказать об участниках театра "Квартет И":