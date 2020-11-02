Вт, 3.11.2020
У нас вообще традиция в Даугавпилсе - журналисты и главные редакторы становятся помощниками депутатов или мэра. Притом считается, что это повод для гордости, хотя как по мне - затея сомнительная. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Звезды фильма "О чем говорят мужчины": актеры театра "Квартет И"

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Леонид Барац

В 2010 году участники комедийного театра "Квартет И" стали продюсерами и сценаристами фильма "О чем говорят мужчины". Они же и сыграли главные роли.

Комедия была сделана в жанре роуд-муви и собрала в российском прокате 12 миллионов долларов. Музыкальное сопровождение было создано силами группы "Би-2".

Через год свет увидело продолжение - "О чем еще говорят мужчины", в котором уже знакомые персонажи были показаны в предновогодней обстановке. Его сборы от проката составили 19 миллионов долларов. 

В 2018 году вышел фильм "О чем говорят мужчины. Продолжение". На этот раз место действия перенесено в северную столицу России, где друзья решили отдохнуть от повседневных проблем. 

RUS TVNET решил рассказать об участниках театра "Квартет И": 

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Леонид Барац

Последние новости

НАВЕРХ
Back