Маски в заведениях общепита: как и когда их надевать?

В моменты, когда клиент идет делать заказ, стоит в очереди, ходит по заведению, маска должна быть на лице.

Снимать и надевать маску нужно правильно - чистыми руками, ее не следует носить в кармане или оставлять на подбородке. 18

Маски должны носить все работники общепита, например, официанты и бармены.

Напомним, с субботы, 24 октября, маски носить нужно во всех общественных местах, в том числе в тех, где люди находятся на фиксированных местах. Маски необходимо надевать в местах оказания публичных услуг (государственные и муниципальные учреждения, медицина и социальные услуги) и хозяйственных услуг.

Маски не нужно носить там, где это невозможно - например, в бассейнах, аквапарках и банях, в салонах красоты, где проводятся процедуры для лица.

В свою очередь, на рабочих местах, где клиентам не предоставляются очные услуги (например, в офисах), работодатель должен оценить, сможет ли он обеспечить соблюдение эпидемиологических требований, таких как дистанция два метра между работниками, и решить, следует ли вводить обязательное ношение масок для лица.

Так как прогнозируется, что до 6 ноября не будет достигнут достаточный результат, требование ношения масок введено на неопределенный срок. Оно может быть снято, когда прекратится неконтролируемое распространение коронавируса.

Изменено принятое во вторник решение правительства о том, что маски не должны носить люди, переболевшие Covid-19. Теперь и этим людям предписано носить маски. 18