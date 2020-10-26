В Литве новый рекорд: 766 случаев Covid-19 за сутки

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 766 новых случаев коронавируса, скончались два человека, сообщило Министерство здравоохранения.

В целом с начала распространения вируса в Литве заразились 10 949 человек, продолжают болеть 6600, выздоровели 4166.

Скончались от Covid-19 в Литве 136 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 640 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дали 17 тестов.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 41,08 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро понедельника в больницах находятся 30 пациентов с Covid-19, четверо из них подключены к аппарату ИВЛ.

По состоянию на понедельник выздоровели в Эстонии 3505 человек.