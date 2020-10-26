Пн, 26.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

В Литве новый рекорд: 766 случаев Covid-19 за сутки

Иллюстративное фото

ФОТО: SYSPEO/SIPA/scanpix

В Литве за сутки зарегистрирован рекордный прирост случаев заражения Covid-19 - зарегистрировано 766 новых случаев. В Эстонии - всего 17.

Литва 

За минувшие сутки в Литве выявлено 766 новых случаев коронавируса, скончались два человека, сообщило Министерство здравоохранения.

В целом с начала распространения вируса в Литве заразились 10 949 человек, продолжают болеть 6600, выздоровели 4166.

Скончались от Covid-19 в Литве 136 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 640 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дали 17 тестов.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 41,08 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро понедельника в больницах находятся 30 пациентов с Covid-19, четверо из них подключены к аппарату ИВЛ.

По состоянию на понедельник выздоровели в Эстонии 3505 человек.

Всего в Эстонии сделано более 252 000 первичных тестов, из них 4428 тестов (1,75%) дали положительный результат.

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