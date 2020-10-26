До начала крупных работ по строительству Rail Baltica в Риге осталось меньше года

В ноябре начнется огораживание строительной площадки, перенос инженерных коммуникаций, строительство новой трансформаторной станции, подготовка к работе на перронах, снос нескольких подземных построек.

Крупные строительные работы начнутся поздней весной 2021 года. В случае необходимости будет уменьшено число полос для движения на улице Лачплеша, но полное ее закрытие не предусмотрено.

Председатель правления реализующего проект предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис рассказал, что до 2023 года будет полностью срыта насыпь для железнодорожных путей, построена эстакада и третий этаж вокзала, полностью перестроены уличные зоны и перроны, а до 2025 года работы будут вестись на стороне Привокзальной площади.