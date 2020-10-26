До начала крупных работ по строительству Rail Baltica в Риге осталось меньше года

Крупные работы по строительству центрального узла Rail Baltica в Риге начнутся во втором квартале будущего года, сообщил сегодня журналистам представитель строительного подрядчика BeReRIX, председатель правления компании Rere grupa Гунтис Аболиньш-Аболтиньш.
В ноябре начнется огораживание строительной площадки, перенос инженерных коммуникаций, строительство новой трансформаторной станции, подготовка к работе на перронах, снос нескольких подземных построек.
Председатель правления реализующего проект предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис рассказал, что до 2023 года будет полностью срыта насыпь для железнодорожных путей, построена эстакада и третий этаж вокзала, полностью перестроены уличные зоны и перроны, а до 2025 года работы будут вестись на стороне Привокзальной площади.
Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что работы по строительству Rail Baltica ведутся во всех трех странах Балтии. В Литве уже три года назад начато строительство Каунасского узла, в Эстонии строят виадук.