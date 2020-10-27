Рецепт ⟩ Осенний коктейль с виски, апельсином и клюквой

Осень - пора контрастов. Привычная жителям Латвии кислинка клюквы и яркие нотки экзотического апельсина настолько же контрастны, насколько контрастны виски и пиво.
Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet совместно с Jameson предлагают познакомиться с новым ирландским виски Jameson Caskmates IPA Edition, выдержанным в бочках из-под пива IPA.
Напиток примечателен мягкими нотками горьковатого хмеля и нюансами традиционного ирландского виски, которые отлично подчеркнет рецепт этого осеннего коктейля.
Ингредиенты (на 2 бокала)
- 100 мл виски Jameson Caskmates IPA Edition
- 1 ст. л. сахарного сиропа
- 50 мл клюквенного сока
- 150 мл апельсинового сока (лучше свежевыжатого)
- 30 мл апельсинового ликера (можно не добавлять)
- 100 мл газированной воды
- 2 веточки тимьяна
- лед
- клюква для подачи
Приготовление
В шейкер влить виски Jameson Caskmates IPA Edition, сироп, клюквенный и апельсиновый сок, ликер, добавить веточки тимьяна. Взболтать около 20-30 секунд. Пустые бокалы наполнить льдом, перелить в них коктейль, дополнить газированной водой, украсить свежей клюквой. Наслаждаться в приятной компании!
Автор рецепта - Евгения Янсоне, автор фото - Виктория Кожемякина.