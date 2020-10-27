Вт, 27.10.2020
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Рецепт ⟩ Осенний коктейль с виски, апельсином и клюквой

ФОТО: Пресс-фото

Осень - пора контрастов. Привычная жителям Латвии кислинка клюквы и яркие нотки экзотического апельсина настолько же контрастны, насколько контрастны виски и пиво. 

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet совместно с Jameson предлагают познакомиться с новым ирландским виски Jameson Caskmates IPA Edition, выдержанным в бочках из-под пива IPA.

Напиток примечателен мягкими нотками горьковатого хмеля и нюансами традиционного ирландского виски, которые отлично подчеркнет рецепт этого осеннего коктейля.

Ингредиенты (на 2 бокала)

  • 100 мл виски Jameson Caskmates IPA Edition
  • 1 ст. л. сахарного сиропа
  • 50 мл клюквенного сока
  • 150 мл апельсинового сока (лучше свежевыжатого)
  • 30 мл апельсинового ликера (можно не добавлять)
  • 100 мл газированной воды
  • 2 веточки тимьяна
  • лед
  • клюква для подачи

Приготовление

В шейкер влить виски Jameson Caskmates IPA Edition, сироп, клюквенный и апельсиновый сок, ликер, добавить веточки тимьяна. Взболтать около 20-30 секунд. Пустые бокалы наполнить льдом, перелить в них коктейль, дополнить газированной водой, украсить свежей клюквой. Наслаждаться в приятной компании!

Автор рецепта - Евгения Янсоне, автор фото - Виктория Кожемякина.

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