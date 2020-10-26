Пн, 26.10.2020
Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин
Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин

Covid-19 заразился 31 работник полиции по всей Латвии

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Госполиции заражение Covid-19 констатировано у 31 работника, сообщает агентство LETA.

Об этих случаях проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), и полиция следует рекомендациям центра, как действовать в конкретных ситуациях.

Заражение произошло как вне рабочего времени, так и в отдельных случаях во время исполнения служебных обязанностей. Зараженные работают в различных регионах Латвии.

Во всех случаях установлены близкие люди, считающиеся контактными лицами, все находятся на домашнем карантине.

Эти случаи значительно не повлияли на работу службы, полиция продолжает работать в обычном режиме.

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