Covid-19 заразился 31 работник полиции по всей Латвии

В Госполиции заражение Covid-19 констатировано у 31 работника, сообщает агентство LETA.
Об этих случаях проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), и полиция следует рекомендациям центра, как действовать в конкретных ситуациях.
Заражение произошло как вне рабочего времени, так и в отдельных случаях во время исполнения служебных обязанностей. Зараженные работают в различных регионах Латвии.
Во всех случаях установлены близкие люди, считающиеся контактными лицами, все находятся на домашнем карантине.
Эти случаи значительно не повлияли на работу службы, полиция продолжает работать в обычном режиме.