Covid-19 заразился 31 работник полиции по всей Латвии

Об этих случаях проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), и полиция следует рекомендациям центра, как действовать в конкретных ситуациях.

Заражение произошло как вне рабочего времени, так и в отдельных случаях во время исполнения служебных обязанностей. Зараженные работают в различных регионах Латвии.

Во всех случаях установлены близкие люди, считающиеся контактными лицами, все находятся на домашнем карантине.