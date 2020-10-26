Пн, 26.10.2020
Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Прокуратура Латвии просит Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета

Нил Ушаков

ФОТО: Reuters/ScanPix

Прокуратура Латвии обратилась к президенту Европарламента Давиду Сассоли с просьбой cнять у евродепутата от Латвии Нила Ушакова ("Согласие") депутатский иммунитет, сообщает LTV.

Это необходимо, чтобы начать уголовное преследование, указывает Латвийское телевидение.

В середине октября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), по сведениям LTV, в связи с незаконным хранением устройства видеонаблюдения  попросило Генпрокуратуру выдвинуть обвинение против бывшего мэра Риги, а ныне депутата Европарламента Нила Ушакова. 

В конце 2018 года KNAB провел обыски и задержания в рамках дела о взяточничестве в процессе закупки транспорта для Rīgas satiksme. Были задержаны несколько человек. 

Сам Ушаков после обыска в своем кабинете в социальной сети Facebook написал, что было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и разных подарков". Устройство было замаскировано под другой объект, визуально напоминающий альбом или книгу.

Дело о запрещенном видеоустройстве в кабинете экс-мэра было начато 7 октября 2019 года и выделено из уголовного процесса о коррупции в Rīgas satiiksme.

Последние новости

НАВЕРХ
Back