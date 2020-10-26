Прокуратура Латвии просит Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета

В середине октября Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), по сведениям LTV, в связи с незаконным хранением устройства видеонаблюдения попросило Генпрокуратуру выдвинуть обвинение против бывшего мэра Риги, а ныне депутата Европарламента Нила Ушакова.

В конце 2018 года KNAB провел обыски и задержания в рамках дела о взяточничестве в процессе закупки транспорта для Rīgas satiksme. Были задержаны несколько человек.

Сам Ушаков после обыска в своем кабинете в социальной сети Facebook написал, что было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и разных подарков". Устройство было замаскировано под другой объект, визуально напоминающий альбом или книгу.