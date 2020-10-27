Эксперимент ⟩ Тест на антитела к Covid-19: как его делают и что он показывает?

Для анализа необходимо сдать шесть миллилитров крови. Образцы крови передают в лабораторию, где специалисты проверяют количество антител. Результаты теста известны спустя несколько часов.

Галерея: Тест на антитела к Covid-19

После получения результатов выяснилось, что ни у одного из трех вышеупомянутых людей не были обнаружены антитела к Covid-19, что, по мнению руководителя Centrālās laboratorija Яны Осите, хорошо.

"Это означает, что организм не встречался с этим вирусом, поэтому в организме не циркулируют антитела. Антитела бывают в повышенном количестве у тех, кто уже переболел. Эти люди приходили проверяться, мы обнаружили повышенное количество антител. Так и должно быть. Следует понимать, что антитела это не острые антитела. Должен пройти определенный отрезок времени для того, чтобы они выработались. Примерно через 5-16 дней после появления симптомов. Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела", - отмечает руководитель Centrālā laboratorija.

! Заведующая лабораторией отмечает, что сдать тест на антитела полезно людям, перенесшим Covid в недавнем прошлом. Нежелательно массово сдавать тесты на антитела и загружать и без того перегруженные лаборатории.

Специалисты Латвийского центра биомедицинских исследований приглашают каждого жителя Латвии, переболевшего Covid-19, принять участие в исследовании.

"Нам необходимо изучить как антитела, так и многие другие вещества, чтобы понять, как вирус ведет себя в организме человека. Будем исследовать и то, как генетика человека определяет, болеет ли человек, какие могут быть осложнения, а также как человеческие микроорганизмы взаимодействуют с вирусом и как они могут ухудшить или улучшить течение болезни", - рассказывает директор Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

Если вы хотите принять участие в исследовании, вы можете найти дополнительную информацию на сайте www.genomadatubaze.lv. По словам директора исследовательского центра, весьма вероятно, что участникам исследования даже не придется никуда ехать, специалисты посетят участников исследования дома. В других случаях может потребоваться посетить указанную лабораторию.

(!) Повышенный уровень антител Covid в организме не означает развитие иммунитета к Covid. Исследователи по всему миру все еще изучают эффекты антител Covid-19.