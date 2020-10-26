Пн, 26.10.2020
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Андрей Богатырев, режиссер
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  • "Пока народ не стал умирать прямо на улицах": курганские врачи просят Путина прислать военных медиков

"Пока народ не стал умирать прямо на улицах": курганские врачи просят Путина прислать военных медиков

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters

Врачи трех курганских больниц и поликлиник, которые работают с больными коронавирусом, обратились к президенту Владимиру Путину и попросили прислать военных медиков, "пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах", пишет Русская служба Би-би-си.

Авторы обращения обвиняют руководство Курганской области в "замалчивании проблемы и существенном занижении статистики".

Медики рассказали о критической нехватке мест в больницах и медицинского персонала, перегрузке скорой и неотложной помощи. По их словам, больные ждут приезда скорой помощи сутками, а врачей из поликлиники - неделю и более, пишет "Дождь".

"Мы просим не оценивать ситуацию со слов чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", - цитирует  Русская служба Би-би-си письмо медиков.

Издание отмечает, что по данным Минздрава, Курганская область занимает последнее место среди регионов России по обеспеченности врачами. Согласно сайту регионального Депздрава, на 1 октября в области не хватает более тысячи медиков.

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