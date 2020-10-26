"Пока народ не стал умирать прямо на улицах": курганские врачи просят Путина прислать военных медиков

Авторы обращения обвиняют руководство Курганской области в "замалчивании проблемы и существенном занижении статистики".

Медики рассказали о критической нехватке мест в больницах и медицинского персонала, перегрузке скорой и неотложной помощи. По их словам, больные ждут приезда скорой помощи сутками, а врачей из поликлиники - неделю и более, пишет "Дождь".

"Мы просим не оценивать ситуацию со слов чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", - цитирует Русская служба Би-би-си письмо медиков.