На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 выросло на 57,4%

На прошлой неделе выявлено 1228 случаев Covid-19, в то время как неделей ранее - 780. Увеличилось также количество сделанных тестов - на прошлой неделе сделано около 33 000 тестов или в среднем 4700 в день, что на 13,4% больше.

Вырос также удельный вес позитивных результатов - если на предыдущей неделе он составлял 3,7%, то за последние три дня прошлой недели превысил 4%. "Это означает, что все шире инфекция распространяется в обществе через неустановленные контакты", - отметил эпидемиолог.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения достиг в Латвии 104,59 случая - это второй самый высокий показатель в странах Балтии. Выше он только в Литве, где на 100 000 жителей приходится 145,37 случая заболевания. В Эстонии этот показатель составляет 41,21 случая.