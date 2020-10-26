В Беларуси оценили экономический ущерб от забастовок

"Абсолютно нет (ущерба для экономики предприятий. - Прим. "БелТА"). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю", - передает слова Пархомчика агентство "БелТА".

Он утверждает, что, несмотря на определенные волнения, организации Министерства промышленности работают в обычном режиме.

Напомним, что 26 октября, на следующий день после истечения объявленного Светланой Тихановской ультиматума, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Силовики начали задерживать людей уже с самого утра.