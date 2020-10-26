В Беларуси оценили экономический ущерб от забастовок

Забастовки на предприятиях Беларуси не нанесли никакого экономического ущерба. Об этом журналистам заявил министр промышленности республики Петр Пархомчик, пишет издание "Ведомости".
"Абсолютно нет (ущерба для экономики предприятий. - Прим. "БелТА"). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю", - передает слова Пархомчика агентство "БелТА".
Напомним, что 26 октября, на следующий день после истечения объявленного Светланой Тихановской ультиматума, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Силовики начали задерживать людей уже с самого утра.