Пн, 26.10.2020
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Алексей Навальный

В Беларуси оценили экономический ущерб от забастовок

Протесты в Беларуси

ФОТО: EPA

Забастовки на предприятиях Беларуси не нанесли никакого экономического ущерба. Об этом журналистам заявил министр промышленности республики Петр Пархомчик, пишет издание "Ведомости".

"Абсолютно нет (ущерба для экономики предприятий. - Прим. "БелТА"). Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю", - передает слова Пархомчика агентство "БелТА".

Он утверждает, что, несмотря на определенные волнения, организации Министерства промышленности работают в обычном режиме. 

Напомним, что 26 октября, на следующий день после истечения объявленного Светланой Тихановской ультиматума, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Силовики начали задерживать людей уже с самого утра.

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