Пн, 26.10.2020
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Алексей Навальный

Литва ввела карантин в трех городах. Ужесточен режим ношения масок

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Правительство Литвы в понедельник объявило карантин в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще пяти самоуправлениях страны, в них вводится обязательное ношение масок во всех общественных местах.

Помимо трех крупных городов, карантин вводится в самоуправлениях Шилальского, Ширвинтского, Тельшяйского, Тракайского и Вильнюсского районов. 

"Мы предлагаем сделать ношение масок обязательным для всех лиц старше шести лет во всех общественных местах", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Кабмин принял это предложение. 

Маски не нужно будет носить за пределами жилых территорий, где в радиусе 20 метров нет других лиц, кроме членов семьи.  

В Литве карантин введен в 21 самоуправлении. 

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