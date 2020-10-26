Пн, 26.10.2020
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Забастовка рабочих, протесты студентов и марш пенсионеров: что в понедельник происходило в Беларуси?

Протесты в Беларуси

ФОТО: Reuters

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

Специальный эфир, посвященный началу общенациональной забастовки в Беларуси, ранее к ней призвала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Утром забастовку начали рабочие заводов и предприятий, к ней присоединились студенты вузов. Силовики пытались разогнать эти акции. В Минске прошел марш пенсионеров. К вечеру понедельника известно более чем о 220 задержанных.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 26.10.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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