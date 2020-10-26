В Рижской думе выявлен Covid-19

Последний раз инфицированный был на работе 16 октября, когда почувствовал себя плохо и ушел домой.

На данный момент самоуправление полностью сотрудничает с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), а также выполняет все его рекомендации. Все сотрудники, чьи рабочие места расположены в Ратуше, были проинформированы об угрозе. Им были отправлены инструкции, как действовать в данной ситуации.

"Призываю сохранять спокойствие и постоянно соблюдать все требования эпидемиологической безопасности - регулярному проветриванию помещений, дистанцированию и ношению масок, если дистанцию соблюдать невозможно, а также регулярной гигиене и дезинфекции рук", - говорится в письме мэра Риги Мартиньша Стакиса, адресованном работникам РД.