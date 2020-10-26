Правительство может вложить 5 млн евро в помощь туристической отрасли

Как сообщил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш, на заседании было заслушано сообщение министра экономики Яниса Витенбергса о поддержке туристической отрасли.

"Весной мы приняли решение, какие суммы вложить в различные отрасли, предусмотрев для туризма 20 млн евро. До сих пор было вложено около 15 млн евро", - сказал премьер-министр, добавив, что Витенбергс сегодня рассказал, как планируется использовать еще 5 млн евро.