Пн, 26.10.2020
Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин
Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин

Правительство может вложить 5 млн евро в помощь туристической отрасли

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Правительство может принять решение о распределении 5 млн евро для помощи туристической отрасли, затронутой кризисом из-за Covid-19.

Как сообщил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш, на заседании было заслушано сообщение министра экономики Яниса Витенбергса о поддержке туристической отрасли.

"Весной мы приняли решение, какие суммы вложить в различные отрасли, предусмотрев для туризма 20 млн евро. До сих пор было вложено около 15 млн евро", - сказал премьер-министр, добавив, что Витенбергс сегодня рассказал, как планируется использовать еще 5 млн евро.

Кариньш ожидает, что уже в ближайшее время глава Минэкономики внесет эту инициативу на рассмотрение правительства.

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