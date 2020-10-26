Пн, 26.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер
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  • Brexit без компромисса, гонорар Хабиба и иммунитет Ушакова. Все, что вы могли пропустить 26 октября

Brexit без компромисса, гонорар Хабиба и иммунитет Ушакова. Все, что вы могли пропустить 26 октября

ФОТО: rus.tvnet.lv

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • Covid-19 в Латвии заразились еще 79 человек, четверо умерли.
  • В силу вступили более строгие ограничения на собрания, в свою очередь очно учиться будут только дети до 6-го класса. Учеба более старших учеников и студентов будет проходить дистанционно.
  • В Риге откроются дополнительные пункты тестирования на Covid-19.
  • Винькеле: для инфекционных больных можно получить около 1000 мест, но за счет других.
  • Министр предложила подумать о компенсации больничных листов с первого дня.
  • Школа Н. Драудзини планирует возобновить частично удаленный учебный процесс.
  • Умер главврач российской больницы, которую проверяли из-за смерти пациентов от нехватки кислорода.
  • Кариньш: необходимо ужесточить меры борьбы с Covid-19, созвано заседание.
  • Covid-19 заразился 31 работник полиции по всей Латвии.
  • Со следующей недели ограничат оказание плановых услуг в больницах.
  • На деревообрабатывающем предприятии Ekju выявлено 14 случаев заражения Covid-19.
  • На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 выросло на 57,4%.
  • Литва ввела карантин в трех городах. Ужесточен режим ношения масок.
  • Родителям могут дать возможность самим решать, отправлять детей в школу или нет.
  • В Рижской думе выявлен Covid-19

Главное в Беларуси:

  • Первый день "общенациональной забастовки": задержали более 240 человек.
  • В Беларуси оценили экономический ущерб от забастовок. Оказалось, ущерба нет.

Другие события дня:

  • Прокуратура Латвии просит Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета.
  • Brexit без компромисса: цены на товары повседневного спроса вырастут более чем на 30%.
  • В Россию из Латвии можно будет попасть по электронной визе. Ее оформление займет 4 дня.
  • Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары.
  • Финансирование спорта в будущем году может сократиться почти на 6 млн евро.
  • До начала крупных работ по строительству Rail Baltica в Риге осталось меньше года.
  • Новая схема мошенничества: в Эстонии фирма вместо зарплаты выдает работнику кредит.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Хэмилтон обогнал Шумахера по победам в "Формуле-1".
  • Номинант на премию "Латвийская архитектура 2020" - Hanzas perons.
  • NASA впервые подтвердила наличие воды на освещенной стороне Луны.
  • Сергей Жигунов развелся с женой во второй раз.
  • Адель выступила ведущей Saturday Night Live и пошутила о своем похудении
  • Стало известно, сколько заработал Хабиб за свой последний бой в UFC.

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