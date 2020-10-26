Brexit без компромисса, гонорар Хабиба и иммунитет Ушакова. Все, что вы могли пропустить 26 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- Covid-19 в Латвии заразились еще 79 человек, четверо умерли.
- В силу вступили более строгие ограничения на собрания, в свою очередь очно учиться будут только дети до 6-го класса. Учеба более старших учеников и студентов будет проходить дистанционно.
- В Риге откроются дополнительные пункты тестирования на Covid-19.
- Винькеле: для инфекционных больных можно получить около 1000 мест, но за счет других.
- Министр предложила подумать о компенсации больничных листов с первого дня.
- Школа Н. Драудзини планирует возобновить частично удаленный учебный процесс.
- Умер главврач российской больницы, которую проверяли из-за смерти пациентов от нехватки кислорода.
- Кариньш: необходимо ужесточить меры борьбы с Covid-19, созвано заседание.
- Covid-19 заразился 31 работник полиции по всей Латвии.
- Со следующей недели ограничат оказание плановых услуг в больницах.
- На деревообрабатывающем предприятии Ekju выявлено 14 случаев заражения Covid-19.
- На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 выросло на 57,4%.
- Литва ввела карантин в трех городах. Ужесточен режим ношения масок.
- Родителям могут дать возможность самим решать, отправлять детей в школу или нет.
- В Рижской думе выявлен Covid-19
Главное в Беларуси:
- Первый день "общенациональной забастовки": задержали более 240 человек.
- В Беларуси оценили экономический ущерб от забастовок. Оказалось, ущерба нет.
Другие события дня:
- Прокуратура Латвии просит Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета.
- Brexit без компромисса: цены на товары повседневного спроса вырастут более чем на 30%.
- В Россию из Латвии можно будет попасть по электронной визе. Ее оформление займет 4 дня.
- Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары.
- Финансирование спорта в будущем году может сократиться почти на 6 млн евро.
- До начала крупных работ по строительству Rail Baltica в Риге осталось меньше года.
- Новая схема мошенничества: в Эстонии фирма вместо зарплаты выдает работнику кредит.
Немного легких новостей отвлечься:
- Хэмилтон обогнал Шумахера по победам в "Формуле-1".
- Номинант на премию "Латвийская архитектура 2020" - Hanzas perons.
- NASA впервые подтвердила наличие воды на освещенной стороне Луны.
- Сергей Жигунов развелся с женой во второй раз.
- Адель выступила ведущей Saturday Night Live и пошутила о своем похудении
- Стало известно, сколько заработал Хабиб за свой последний бой в UFC.