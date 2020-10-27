В США уничтожили гнездо гигантских шершней-убийц

Гнездо гигантских азиатских шершней-убийц было обнаружено во вторник недалеко от канадской границы. Улей искали несколько недель. Как сообщает издание Science Alert, ученые даже поймали несколько шершней и привязали к ним приемник зубной нитью, чтобы отследить их и обнаружить гнездо.

Улей размером с баскетбольный мяч обнаружили в стволе дерева. Специалисты, одетые с головы до ног в защитную одежду, собрали шершней с помощью специального вакуумного насоса.

Галерея: Уничтожение гнезда шершней

Ученые из штата Вашингтон активно ищут азиатских гигантских шершней с момента их появления в декабре 2019 года. Следует отметить, что эти насекомые не обитали на американском континенте и появились там только сейчас.

Однако специалисты считают, что велика вероятность того, что таких гнезд будет еще несколько.

"Если эти шершни здесь начнут размножаться, это нанесет большой удар по окружающей среде, экономике и здоровью населения", - комментируют эксперты.

До сих пор неясно, как эти шершни попали в США. 4

Азиатские шершни-убийцы обитают в Восточной Азии и Японии. Обычно они не нападают на людей, как правило, они уничтожают семьи медоносных пчел. Они убивают пчел и размещаются в ульях, где около двух недель питаются пчелиными личинками.