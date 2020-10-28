Шрам на лице, наркотики, передозировка и суицид: звездная дочь - Алеся Кафельникова

Она объяснила, что это все привело к тому, что она бывала в разнообразных притонах, на вечеринках и не только. Но поездка на Бали ее изменила. Кафельникова не стала скрывать от Мингалимовой, что в расставании с рэпером Pharaoh во многом виновата она - их отношения продлились около года, а затем пара рассталась.

"Это странная наркоманская история", - с улыбкой заметила она.

Но артист пытался ее вытягивать. Алеся же считает, что тусовка Pharaoh способствовала ее большему затягиванию.

"Он [Pharaoh. - Прим. ред.] попросил меня собрать вещи и уехать. Я пошла в ванную и разрезала руку до кости. Дальше помню вспышками: "скорая", родители Глеба, мне зашивают руку без анестезии, а я кайфую", - признавалась Кафельникова в интервью журналу Tatler.

После этого не прошло ни дня, чтобы Алеся не употребляла наркотики. Тогда же у нее случилась передозировка.

Девушка рассказала Татьяне Мингалимовой о реабилитации в Москве. Раньше это было эффективно, а сейчас, по ее словам, это собрание анонимных "торчков", которые ничего не хотят менять, а просто посещают тусовки.

"У меня были передозировки, после эпилепсии я вставала и дальше продолжала, а мне говорят: "Постой, мы тебе только что язык вытаскивали ложкой, а ты дальше это делаешь". А я такая: "Пф..., я не знаю, мне все равно", - вспоминала Алеся.

Кафельникова все чаще становилась участницей новых скандалов. В Сети без особых проблем можно найти ее эротические фотографии, снимки с косяком марихуаны или видео, на котором девушка ведет автомобиль с бутылкой алкоголя в руках. За все это приходилось отдуваться ее отцу.

Точкой для Алеси стал кризис у папы. Она поняла, что ей надо остановиться.

Музыкальная карьера

Летом 2020 года Алеся выпустила свой дебютный мини-альбом под именем Alesya KAF, который получил название "Город на дороге" и стал ее совместной работой с артистом Luxor. Он является автором хита No Cry, который собрал 11 миллионов просмотров на YouTube.

Название альбома, возможно, является отсылкой к дебютному альбому рэпера Гуфа "Город дорог". В своем мини-альбоме Алеся поет о зависимостях, купленной любви, жизни в мегаполисе, юношеском максимализме и агрессии.