Вт, 27.10.2020
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Леонид Парфенов представил новые "Намедни". Теперь у шоу новое название

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Вышел новый сезон шоу Леонида Парфенова "Намедни". Теперь оно называется "#Нмдни". 

Новый выпуск появился на YouTube-канале Леонида Парфенова Parfenon. Теперь у передачи другое название - его пришлось сменить из-за разногласий с телеканалом НТВ, который владеет брендом.

В новом цикле передач Парфенов рассказывает о событиях, которые происходили в 2011-2015 годах.

Первый выпуск посвящен ключевым моментам 2011 года: первому сезону "Игры престолов", женитьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, митингу на Болотной площади в Москве, смерти основателя Apple Стива Джобас, теракту Андерса Брейвика в Норвегии и аварии на японской атомной электростанции Фукусима.

Видео: #Нмдни с Леонидом Парфеновым

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