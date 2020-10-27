Covid-19: Выявлены нарушения требований в некоторых школах

Мероприятие было отменено незадолго до полудня. Директор школы Гуна Пудуле сообщила передаче, что мероприятие было отменено "из-за внешнего давления".

В такой властной форме они указали, что в данный момент недопустимо, чтобы такие мероприятия проводились для всех классов. К сожалению, мы отменили. Мы не хотим проблем", - сказала директор школы.

Латвийскому телевидению также стало известно, что осенние каникулы для 22 учителей и членов их семей в Рижской английской гимназии закончились карантином, поскольку после очного собрания во время каникул один из его посетителей сделал тест на Covid-19, который оказался положительным. Директор гимназии Майя Кокаре признает, что школа получила "горький урок" и подобные встречи больше не проводятся.

В свою очередь, 41-я Рижская средняя школа на прошлой неделе разместила в своем аккаунте в Facebook запись о том, что, пока ученики наслаждаются осенними каникулами, учителя активно работают, планируя дальнейшую учебу, а в свободное время они отдыхают в недавно обставленной учительской комнате. На прилагаемой фотографии видно, что шесть человек находятся в относительно тесном пространстве, не соблюдают дистанцию ​​в два метра и не носят маски. Позже школа удалила эту запись.

Директор средней школы Эгилс Романовскис рассказал передаче, что это место, где учителя могут отдохнуть в ожидании следующего урока. Отметив, что эта комната очень тесная, он признал, что, возможно, учителям не надо было вместе собираться там.

Государственная служба качества образования узнает о нарушениях в школах как от родителей, так и из информации, публикуемой в Сети самими школами.

Как сообщалось, правительство решило, что потоки школьников должны быть организованы таким образом, чтобы не допустить контакта одного конкретного потока учащихся с другим потоком школьников.

Также сообщалось, что в субботу, 24 октября, вступило в силу требование о более широком использовании масок. Требование использовать маски не является обязательным для образовательных учреждений, но на заседании правительства обсуждалась возможность призвать учителей носить маски для лица, когда они встречаются друг с другом на переменах.