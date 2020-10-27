Covid-19: 136 новых случаев, 3 человека умерли

Умершие принадлежали к возрастной группе от 60 до 70 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 63 инфицированных.

За прошедшие сутки сделано 5093 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,67%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4893 человек, выздоровели 1382 человека.