Вт, 27.10.2020
Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин
Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин

Covid-19: 136 новых случаев, 3 человека умерли

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в Латвии выявлено 136 новых случаев Covid-19, три инфицированных человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие принадлежали к возрастной группе от 60 до 70 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 63 инфицированных.

За прошедшие сутки сделано 5093 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,67%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4893 человек, выздоровели 1382 человека.

По расчетам агентства LETA, в настоящее время в стране 3448 активных случаев заболевания Covid-19.

 

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