"Дошёл до кухни, сделал чай и думаешь - лучше бы никуда не ходил". Артис Аболс о своём опыте Covid-19

Напомним, ранее в команде Zemgale/LLU были констатированы два случая Covid-19. Тогда команда не сообщила имена тех, кто заболел, но два дня спустя занятия в Елгавской Ледовой спортивной школе были приостановлены.

Хоккейный клуб из города Елгава возобновил тренировки в неполном составе в этот понедельник, но как минимум до среды на занятиях не будет главного тренера Артиса Аболса, который сдал положительный тест на Covid-19. Тренер согласился рассказать TVNET о своей болезни.

"Я был реально болен. Похоже на грипп - температура, насморк, кашель. В среду нужно сдать ещё один тест. Посмотрим, что покажет. Ничего хорошего в этом нет. Я несколько раз болел гриппом. Тогда было жёстче, но и сейчас было не очень приятно. 38,7 или 38,3 температура. То есть, то нет. 3

Сейчас уже больше 10 дней нет температуры. Запах и вкус также пропали, как у большинства. Скажу так, раз я не попал в больницу, значит перенёс болезнь в лёгкой форме", - поделился своим опытом Аболс.

С дыханием у тренера не было проблем, но после теста в ближайшую среду, если он окажется отрицательным, Аболс планирует отправиться к врачу, чтобы проверить лёгкие.

"Первый день был таким, что я только спал. На нехватку сил не жалуюсь. Хотя бы не нужно сидеть в квартире, потому что у меня свой дом. Можно выйти во двор, грабить листья, поработать. В первые дни было меньше сил. Дошёл до кухни, сделал чай и потом думаешь, что лучше бы никуда не ходил". 3

Последствия Covid-19 на организм человека ещё исследуются, но первые открытия учёных не были радостными. В некоторых исследованиях доказано, что во время болезни необратимо может пострадать сердце, если интенсивно заниматься физической активностью.

"Нужно быть очень внимательным, потому что никто до конца не знает, какое влияние болезнь оказывает на организм. Особенно внимательными должны быть игроки, которые возвращаются к тренировкам.