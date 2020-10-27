Уровень безработицы в Латвии продолжает снижаться

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии продолжает постепенно снижаться, и с конца сентября снижение составило еще 0,2 процентных пункта до 7,5% экономически активного населения, сообщила в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 директор Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симсоне.
В конце сентября уровень зарегистрированной безработицы составлял 7,7%, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в августе.
Симсоне рассказала, что зарегистрированная безработица начала снижаться в середине июня и позитивная тенденция сохранилась до сих пор. Как правило, осенью и зимой уровень безработицы растет, потому что заканчиваются сезонные работы, но пока это время еще не пришло.
Руководитель NVA отметила, что кризис из-за Covid-19 тяжелее всего весной затронул туризм, общепит, гостиничную индустрию и отрасль пассажирских перевозок. Летом, когда был активен внутренний туризм, ситуация в этих отраслях улучшилась, но докризисные показатели все равно не достигнуты.
Заявлений о коллективных увольнениях NVA с середины июня не получало. Хотя продолжается постепенное увольнение работников на предприятии Latvijas dzelzceļš (LDZ), о чем было объявлено еще до кризиса, не все уволенные становятся безработными - часть сразу находит новую работу, а другие выходят на пенсию.
Как сообщалось, LDZ в январе объявило, что до конца этого года планирует уволить почти 1500 работников.