Covid-19: в Литве 413 новых случаев, 5 человек скончались. В Эстонии 37 заболевших

Литва

По иным причинам скончался один зараженный.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 11 362 человека, продолжают болеть 6844, выздоровели 4329.

От Covid-19 в Литве скончался 141 человек, по иным причинам - 48 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 27 714 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрирован 391 привозной случай.

За минувшие сутки взято 9390 проб на коронавирус. В целом в Литве сделано 964 352 теста.

Эстония

За минувшие сутки проанализировано 1604 первичных теста на Covid-19, положительный результат дали 37 тестов. Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 42,06 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро вторника в больнице находятся 35 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены трое.

По состоянию на 27 октября выздоровел 3561 человек.