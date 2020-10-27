Вт, 27.10.2020
Вирус продолжает широко распространяться в Латвии, и это требует немедленных действий, чтобы не было поздно и вирус не победил, как это произошло в других странах. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Эстонии за сутки выявлено 37 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 37 новых случаев коронавируса, сообщает департамент здоровья Эстонии.

За минувшие сутки проанализировано 1604 первичных теста на Covid-19, положительный результат дали 37 тестов. Заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 42,06 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро вторника в больнице находятся 35 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены трое.

По состоянию на 27 октября выздоровел 3561 человек.

Всего в Эстонии сделано более 254 000 первичных тестов, положительный результат дали 4465 тестов (1,75%).

Последние новости

НАВЕРХ
Back