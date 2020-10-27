ВИДЕО ⟩ Боец ММА отправил соперника в "стоячий нокаут"

24 октября во Владивостоке состоялся турнир по смешанным единоборствам (ММА) в рамках промоушена Modern Fighting Pankration.
В главном поединке вечера россиянин Вячеслав Птицын досрочно победил своего соотечественника Вячеслава Расловца. Бой продолжался 55 секунд и закончился тяжелейшим нокаутом для Расловца.
Птицын нанёс сопернику тяжелейший удар в челюсть, после которого тот потерял сознание, но продолжал оставаться на ногах. Голова Расловца буквально висела, а тело в окаменевшей позе упёрлось спиной в клетку и отказалось валиться на настил.
К Расловцу сразу же подошёл рефери, который аккуратно уложил его на канвас для оказания медицинской помощи.
Позже президент Федерации современного панкратиона и член президиума Союза ММА России Дмитрий Коньков в Instagram сообщил, что со здоровьем поверженного бойца всё в порядке.
Для Птицына эта победа стала третьей в рамках ММА. Расловец дебютировал с тяжелейшего поражения.