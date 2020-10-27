ВИДЕО ⟩ Боец ММА отправил соперника в "стоячий нокаут"

В главном поединке вечера россиянин Вячеслав Птицын досрочно победил своего соотечественника Вячеслава Расловца. Бой продолжался 55 секунд и закончился тяжелейшим нокаутом для Расловца.

Птицын нанёс сопернику тяжелейший удар в челюсть, после которого тот потерял сознание, но продолжал оставаться на ногах. Голова Расловца буквально висела, а тело в окаменевшей позе упёрлось спиной в клетку и отказалось валиться на настил.

К Расловцу сразу же подошёл рефери, который аккуратно уложил его на канвас для оказания медицинской помощи.

Позже президент Федерации современного панкратиона и член президиума Союза ММА России Дмитрий Коньков в Instagram сообщил, что со здоровьем поверженного бойца всё в порядке.