Хабиб задушил Гэтжи, чтобы не травмировать его на глазах у родителей

Напомним, 24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после этого Хабиб объявил об уходе из спорта.

В интервью ESPN Кормье отметил, что российский боец смотрел интервью Гэтжи перед боем, в которых он говорил, что не постучит и не сдастся в случае болевого или удушающего приёма. Из-за этого Нурмагомедов решил изменить тактику.

"Хабиб собирался применить любимый болевой приём своего отца - "армбар". Но позже решил не травмировать Гэтжи на глазах его родителей. Хабиб использовал "треугольник" и уложил Джастина спать", - рассказал Даниэль Кормье. 4

"Он не хотел ломать ему руку, потому что Джастин бы не сдался. Это безумие - он подумал об этом в такой момент и принял решение. Он не хотел расстраивать его мать и отца", - продолжил боец.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

27 октября Нурмагомедов вернулся в Дагестан из ОАЭ. Видео встречи Нурмагомедова с журналистами появилось в Instagram.