Полиция развернула масштабные поиски попавшего в беду велосипедиста: в воздух был поднят и вертолет

24 октября примерно в 16 часов в полицию Эстонии поступило сообщение, что 82-летний человек в волости Куусалу упал с велосипеда и не может самостоятельно подняться. У него был мобильный телефон и он связался со своими близкими, но было неизвестно его точное месторасположение. До того, как позвонить в Центр тревоги, близкие безрезультатно искали его в течение полутора часов самостоятельно.

Так как сообщение о пропавшем пожилом человеке поступило уже с сумерками, полиция начала поиски с привлечением большого ресурса. Позиционирование мобильного телефона дало информацию о периметре поисков и нуждающегося в помощи стали искать шесть полицейских патрулей, а также родственники и жители близлежащих деревень. В 17.30 к поискам присоединился вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны. В это время участники поисков обнаружили следы велосипеда в деревне Хирви и передали координаты команде вертолета, которая заметила велосипедиста примерно в 18 часов на участке между полем и лесом и добралась до него за считанные минуты.

Он был в сознании, но обессилел, видимо, по причине неожиданно возникшей проблемы со здоровьем. Так как к этому месту было невозможно добраться на автомобиле, его взяли на борт вертолета и доставили к месту, где ждала скорая помощь. Медики осмотрели его на месте и доставили в больницу.

"Очень важно, что его удалось найти до наступления темноты, так как заметить человека в темной одежде ночью и на такой местности было бы гораздо сложнее. Если вам стало плохо или произошел несчастный случай, сразу же звоните на 112, чтобы полиция, спасатели или скорая помощь смогли быстро отреагировать на вызов. В случае, когда близкие сами начинают поиски пропавшего родственника, параллельно надо об этом сразу сообщить и Центру тревоги, чтобы не терять времени, от которого могут зависеть жизнь и здоровье человека", – сказал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.