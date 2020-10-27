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Полиция развернула масштабные поиски попавшего в беду велосипедиста: в воздух был поднят и вертолет

Вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны нашел пожилого человека на участке между лесом.

ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

В субботу, 24 октября, в Эстонии, в волости Куусалу полиция развернула масштабные поиски 82-летнего велосипедиста, у которого во время поездки по лесу возникли проблемы со здоровьем. Вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны нашел пожилого человека на участке между лесом и полем и передал скорой помощи, пишет Rus.Postimees.

24 октября примерно в 16 часов в полицию Эстонии поступило сообщение, что 82-летний человек в волости Куусалу упал с велосипеда и не может самостоятельно подняться. У него был мобильный телефон и он связался со своими близкими, но было неизвестно его точное месторасположение. До того, как позвонить в Центр тревоги, близкие безрезультатно искали его в течение полутора часов самостоятельно.

Так как сообщение о пропавшем пожилом человеке поступило уже с сумерками, полиция начала поиски с привлечением большого ресурса. Позиционирование мобильного телефона дало информацию о периметре поисков и нуждающегося в помощи стали искать шесть полицейских патрулей, а также родственники и жители близлежащих деревень. В 17.30 к поискам присоединился вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны. В это время участники поисков обнаружили следы велосипеда в деревне Хирви и передали координаты команде вертолета, которая заметила велосипедиста примерно в 18 часов на участке между полем и лесом и добралась до него за считанные минуты.

Он был в сознании, но обессилел, видимо, по причине неожиданно возникшей проблемы со здоровьем. Так как к этому месту было невозможно добраться на автомобиле, его взяли на борт вертолета и доставили к месту, где ждала скорая помощь. Медики осмотрели его на месте и доставили в больницу.

"Очень важно, что его удалось найти до наступления темноты, так как заметить человека в темной одежде ночью и на такой местности было бы гораздо сложнее. Если вам стало плохо или произошел несчастный случай, сразу же звоните на 112, чтобы полиция, спасатели или скорая помощь смогли быстро отреагировать на вызов. В случае, когда близкие сами начинают поиски пропавшего родственника, параллельно надо об этом сразу сообщить и Центру тревоги, чтобы не терять времени, от которого могут зависеть жизнь и здоровье человека", – сказал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.

Полиция благодарит за помощь всех местных жителей, которые помогли в поисках пожилого человека.

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