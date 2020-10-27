Вт, 27.10.2020
Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. Алексей Навальный
Алексей Навальный

аirBaltic в зимний сезон будет обслуживать девять маршрутов из Таллина

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С этой недели авиакомпания аirBaltic перешла на зимний график работы, в рамках которого планирует обслуживать прямые авиарейсы из Таллина по девяти маршрутам.

В течение зимнего сезона аirBaltic будет обеспечивать сообщение Таллина с Амстердамом, Берлином, Брюсселем, Копенгагеном, Лондоном, Осло, Ригой, Зальцбургом и Стокгольмом, а с пересадкой в Риге можно будет воспользоваться еще приблизительно 40 маршрутами.

Как подчеркивает аirBaltic, всех пассажиров на рейсах будут снабжать комплектами из дезинфицирующей салфетки и защитной маски.

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