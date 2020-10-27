В Риге полицейские изъяли килограмм метамфетамина

Работники Госполиции, прибывшие по указанному адресу, встретили женщину, предположительно причастную к торговле наркотиками. В ходе расследования у нее было обнаружено 40 граммов метамфетамина.

Вскоре после этого мужчина был задержан на этом же адресе, где были обнаружены 15 граммов наркотиков. При обыске по месту жительства выяснилось, что мужчина оперативно отреагировал и спрятал наркотики.

Продолжая поиски в квартире и прилегающих помещениях - полиция обнаружила еще 950 граммов метамфетамина в подвале.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и испытательным сроком до трех лет.

Следует отметить, что задержанные ранее попадали в поле зрения полиции и получили наказание за торговлю и употребление наркотиков.

В воскресенье, 25 октября, суд заключил под стражу женщину 1977 года рождения. Мужчине получил наказание, не связанное с лишением свободы.

В целях эффективной борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, Госполиция призывает жителей проявлять активность и сообщать о преступлениях - позвонив по телефону 110 или написав заявление на портале Latvija.lv.