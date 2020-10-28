Победа "Баварии" в Москве, дерзкий "Шахтёр" и "Реал", который идёт последним

Группа А

Локомотив Москва - Бавария 1:2

Атлетико Мадрид - Зальцбург 3:2

Московский "Локомотив" у себя дома не справился с мюнхенской "Баварией" - действующим победителем Лиги чемпионов. Счёт в матче на 13-й минуте открыл полузащитник немцев Леон Горетцка. На 70-й минуте Антон Миранчук сравнял счёт, но девять минут спустя Йозуа Киммих вновь вывел "Баварию" вперёд.

Встреча на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде завершилась победой хозяев со счётом 3:2. На 29-й минуте счёт открыл полузащитник "матрасников" Маркос Льоренте. На 40-й минуте игрок "Зальцбурга" Доминик Собослаи сравнял счёт. На 47-й минуте Мергим Бериша вывел гостей вперёд, а через 5 минут форвард "Атлетико" Жоау Фелиш сравнял счёт. На 85-й минуте Фелиш оформил дубль и установил итоговый счёт.

После двух туров "Бавария" набрала 6 очков и уверенно лидирует в группе А. Следом идут "Атлетико" (3 очка), "Локомотив" и "Зальцбург" (1 очко).

Группа B

Шахтёр Донецк - Интер 0:0

Боруссия Мёнхенгладбах - Реал Мадрид 2:2

Оба матча в группе В завершились вничью. Если на киевском стадионе НСК "Олимпийский" зрители голов не увидели, то в Мёнхенгладбахе местная "Боруссия" и мадридский "Реал" забили по два мяча в ворота друг друга.

Счёт на 33-й минуте открыл Маркус Тюрам, а на 58-й минуте он же оформил дубль. На 87-й минуте разрыв в счёте сократил Карим Бензема, а в добавленное время "Реал" спас от поражения Каземиро с паса Серхио Рамоса.

После двух туров группу В неожиданно возглавляет "Шахтёр" (4 очка). На втором и третьем местах расположились "Боруссия" и "Интер" (по 2 очка), а "Реал (1 очко) - на последнем, четвёртом месте.

Группа C

Порто - Олимпиакос 2:0

Марсель - Манчестер Сити 0:3

"Манчестер Сити" на выезде легко разделался с французским "Марселем" благодаря голам Феррана Торреса, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.

"Порто" также без особых проблем дважды забил в ворота греческого "Олимпиакоса". Голы на счету Фабиу Виейры и Сержиу Оливейры.

Группу С уверенно возглавляет "Сити" (6 очков), следом идут "Порто" и "Олимпиакос" (по 3 очка), а замыкает четвёрку "Марсель", который пока без очков.

Группа D

Аталанта - Аякс 2:2

Ливерпуль - Митьюлланд 2:0

В матче на стадионе "Атлети Адзурри" в итальянском Бергамо "Аталанта" к концу первого тайма уступала гостям из Аместардама со счётом 0:2 - голы на счету Душана Тадича и Лассина Траоре. Во втором тайме хозяевам удалось уйти от поражения благодаря дублю Дувана Сапаты.

Отметим, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук попал в заявку на эту встречу, однако так и не вышел на поле.

"Ливерпуль" в домашнем матче принимал датский "Митьюлланд" и добился победы со счётом 2:0. Голами в составе английской команды отметились Диогу Жота и Мохамед Салах, который успешно реализовал пенальти в компенсированное время.