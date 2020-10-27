В понедельник госпитализировано 25 пациентов с Covid-19: всего в больницах 171 пациент

Таким образом, число инфицированных Covid-19, которым потребовалась госпитализация, достигло 171 человека, у 162 пациентов заболевание средней тяжести, девять человек находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 16 пациентов, с начала пандемии - 341.