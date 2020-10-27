Вт, 27.10.2020
Вирус продолжает широко распространяться в Латвии, и это требует немедленных действий, чтобы не было поздно и вирус не победил, как это произошло в других странах. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В понедельник госпитализировано 25 пациентов с Covid-19: всего в больницах 171 пациент

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки госпитализировано 25 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Таким образом, число инфицированных Covid-19, которым потребовалась госпитализация, достигло 171 человека, у 162 пациентов заболевание средней тяжести, девять человек находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 16 пациентов, с начала пандемии - 341.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии выявлено 136 новых случаев Covid-19, три инфицированных в возрасте от 60 до 70 лет скончались.

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