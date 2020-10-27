Вт, 27.10.2020
Свобода - это осознавать, что необходимо. Мы все вместе должны мобилизоваться, чтобы подавить эту волну пандемии. Мы смогли сделать это весной, мы сможем сделать это сейчас. Эгилс Левитс, президент Латвии
Эгилс Левитс, президент Латвии
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Вузы полностью перейдут на дистанционное обучение, за исключением практических занятий
1

Вузы полностью перейдут на дистанционное обучение, за исключением практических занятий

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

Высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение, но исключением станут практические занятия для студентов-медиков и студентов инженерных специальностей, сообщил в программе Латвийского радио Krustpunktā парламентский секретарь Министерства образования и науки (IZM) Рейнис Знотиньш (JKP).

Он отметил, что в настоящее время Кабинет министров принимает решение об образовательном процессе, и предполагается, что университеты полностью перейдут на дистанционное обучение за вышеупомянутым исключением.

"Мы видим все больше и больше случаев в высших учебных заведениях, и мы считаем, что у вузов не должно быть больших проблем с переходом на удаленное обучение", - сказал Знотиньш.

Практические занятия можно проводить в масках. На вопрос, ожидает ли переход школ на дистанционное обучение, Знотиньш сказал, что на этой неделе с 7-го по 12-й классы учатся дистанционно, и подчеркнул, что те муниципалитеты, в которых установлен карантин, для учащихся этих классов должны будут внедрить как минимум модель обучения B.

Он отметил, что канцелярия премьер-министра поднимала вопрос об учениках 1-6-х классов, однако, по мнению IZM, очная форма обучения является наиболее важной для этой группы учеников, и IZM будет стараться ее максимально сохранить.

В министерстве не согласны с предложением перейти всем школам на дистанционное обучение, сказал Знотиньш.

1

На вопрос, когда эта ситуация может измениться, он представил таблицу, разработанную Министерством здравоохранения, которая включает набор различных показателей и четыре категории. В настоящее время Латвия находится в третьей, "оранжевой" категории, где высок риск.

"Если Латвия попадет в последнюю категорию, то, вероятно, обучение будет полностью дистанционными", - сказал он.

1

"До тех пор мы будем надеяться, что сможем контролировать ситуацию, а пока мы это не рассматриваем", - сказал парламентский секретарь Министерства образования и науки.

Последние новости

НАВЕРХ
Back