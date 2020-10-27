Вузы полностью перейдут на дистанционное обучение, за исключением практических занятий

Он отметил, что в настоящее время Кабинет министров принимает решение об образовательном процессе, и предполагается, что университеты полностью перейдут на дистанционное обучение за вышеупомянутым исключением.

"Мы видим все больше и больше случаев в высших учебных заведениях, и мы считаем, что у вузов не должно быть больших проблем с переходом на удаленное обучение", - сказал Знотиньш.

Практические занятия можно проводить в масках. На вопрос, ожидает ли переход школ на дистанционное обучение, Знотиньш сказал, что на этой неделе с 7-го по 12-й классы учатся дистанционно, и подчеркнул, что те муниципалитеты, в которых установлен карантин, для учащихся этих классов должны будут внедрить как минимум модель обучения B.

Он отметил, что канцелярия премьер-министра поднимала вопрос об учениках 1-6-х классов, однако, по мнению IZM, очная форма обучения является наиболее важной для этой группы учеников, и IZM будет стараться ее максимально сохранить.

В министерстве не согласны с предложением перейти всем школам на дистанционное обучение, сказал Знотиньш. 2

На вопрос, когда эта ситуация может измениться, он представил таблицу, разработанную Министерством здравоохранения, которая включает набор различных показателей и четыре категории. В настоящее время Латвия находится в третьей, "оранжевой" категории, где высок риск.

"Если Латвия попадет в последнюю категорию, то, вероятно, обучение будет полностью дистанционными", - сказал он. 2