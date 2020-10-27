Россия ужесточает меры в борьбе с Covid-19

Маски для лица будут обязательными со среды, 28 октября, в людных местах, в общественном транспорте, в такси и лифтах.

Общественные мероприятия, кафе и рестораны будут закрыты с 23:00 до 06:00.

Россия во вторник, 27 октября, сообщила, что за 24 часа скончались 320 пациентов с Covid-19, что является новым рекордом.

В России заражение коронавирусом подтверждено у 1547774 человека, из которых 26589 умерли. Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных среди всех стран мира.

Наихудшая эпидемиологическая ситуация в России - в Москве, где в этом месяце люди старше 65 лет были призваны как можно больше оставаться дома.