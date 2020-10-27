Россия ужесточает меры в борьбе с Covid-19

Россия во вторник ужесточила ограничения в борьбе с коронавирусом, в том числе ввела обязательное ношение масок в общественных местах, сообщает "Медуза".
Маски для лица будут обязательными со среды, 28 октября, в людных местах, в общественном транспорте, в такси и лифтах.
Общественные мероприятия, кафе и рестораны будут закрыты с 23:00 до 06:00.
Россия во вторник, 27 октября, сообщила, что за 24 часа скончались 320 пациентов с Covid-19, что является новым рекордом.
В России заражение коронавирусом подтверждено у 1547774 человека, из которых 26589 умерли. Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных среди всех стран мира.
Наихудшая эпидемиологическая ситуация в России - в Москве, где в этом месяце люди старше 65 лет были призваны как можно больше оставаться дома.
В начале пандемии в России были введены строгие ограничения, все второстепенные предприятия были закрыты, а москвичам разрешалось передвигаться только с официальными цифровыми разрешениями. Однако в июне, перед большим военным парадом и референдумом, большинство ограничений было отменено.