Вт, 27.10.2020
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Андрей Чистяков, визажист
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Россия ужесточает меры в борьбе с Covid-19

ФОТО: AP/Scanpix

Россия во вторник ужесточила ограничения в борьбе с коронавирусом, в том числе ввела обязательное ношение масок в общественных местах, сообщает "Медуза".

Маски для лица будут обязательными со среды, 28 октября, в людных местах, в общественном транспорте, в такси и лифтах.

Общественные мероприятия, кафе и рестораны будут закрыты с 23:00 до 06:00.

Россия во вторник, 27 октября, сообщила, что за 24 часа скончались 320 пациентов с Covid-19, что является новым рекордом.

В России заражение коронавирусом подтверждено у 1547774 человека, из которых 26589 умерли. Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных среди всех стран мира.

Наихудшая эпидемиологическая ситуация в России - в Москве, где в этом месяце люди старше 65 лет были призваны как можно больше оставаться дома.

В начале пандемии в России были введены строгие ограничения, все второстепенные предприятия были закрыты, а москвичам разрешалось передвигаться только с официальными цифровыми разрешениями. Однако в июне, перед большим военным парадом и референдумом, большинство ограничений было отменено.

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