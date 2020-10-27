Российского биатлониста Устюгова лишили трёх олимпийских медалей

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14.
Таким образом, Устюгова лишат трёх олимпийских медалей. Российский биатлонист может также лишится двух серебряных медалей чемпионатов мира (обе 2011) и одну серябряную награду чемпионата Европы (2011).
"Решение CAS может быть обжаловано в течение 21 дня. Мы верим в невиновность Евгения Устюгова и будем обжаловать это несправедливое решение до конца", - отметил в интервью ТАСС адвокат спортсмена Алексей Панич.
Международный союз биатлонистов (IBU) ранее уличил Устюгова в употреблении запрещенного вещества (оксандролона), основываясь на данных биологического паспорта спортсмена, указывающих на высокие показатели гемоглобина.
В мае 2017 года, спустя три года после завершения карьеры, IBU заподозрил спортсмена в использовании запрещенных веществ, а именно эритропоэтина на основании данных его биологического паспорта спортсмена.
35-летний Устюгов уже завершил карьеру. В 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере он завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете. Четыре года спустя в Сочи российский биатлонист стал обладателем золота в эстафете.