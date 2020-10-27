Министерство экономики предложило три направления для поддержания туризма

Он подчеркнул, что туристическая отрасль в настоящее время находится на грани банкротства в связи с ограничениями из-за Covid-19.

"Деятельность отрасли практически остановилась - международный поток пассажиров иссяк, что напрямую сказалось на гостиничном и туроператорском секторах, закончился туристический сезон, в результате чего существенно уменьшился и внутренний туризм. В отрасли наступил высокий риск банкротства", - заявил министр.

Минэкономики вместе с отраслью подготовило и краткосрочные решения, которые нужно реализовать немедленно, продолжая оказывать поддержку туристической отрасли в 2021 году для защиты от массового банкротства до начала нового туристического сезона, и меры поддержки, которые помогут отрасли восстановиться в последующие годы.

Меры по защите коммерческой деятельности призваны обеспечить защиту от неплатежеспособности путем возобновления запрета на подачу заявлений о процессе неплатежеспособности компаний туристической отрасли до 31 августа 2021 года. 1

Также предлагается ввести льготный период по кредитам, выданным финансовым учреждением развития Altum, для всех предприятий туристической отрасли до 31 июля 2021 года.

Меры по сокращению затрат предусматривают программы поддержки для покрытия расходов туроператоров на доставку туристов в Латвию. Планируется также использовать остаток инструмента поддержки Латвийского агентства инвестиций и развития для предприятий туристической отрасли в размере примерно 4,5 млн евро для поддержки отелей и позволить распространить выплаты также на операционные расходы, в том числе выплату зарплат, но не на основные средства. Потенциальный период этой поддержки при условии одобрения Европейской комиссией может продлиться до июня 2021 года.

Кроме того, совместно с Министерством охраны среды и регионального развития планируется рассмотреть возможность снизить для компаний туристической отрасли затраты на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями. 1

Министерство также призывает в рамках бюджетов самоуправлений найти возможности предоставления скидок по налогу на недвижимость и арендной плате для мест размещения туристов и предприятий общественного питания в Риге и Юрмале до 30 сентября 2021 года.

Для спасения сектора туроператоров планируется рассмотреть возможность выдавать предприятиям госгарантии на срок до 31 декабря 2023 года, предусмотрев для этих целей 18 млн евро.