Треть госпитализированных с Covid-19 пациентов - в возрасте до 59 лет

В возрасте до 59 лет всего госпитализированы 48 пациентов, из которых больше всего именно в возрасте от 50 до 59 лет, а меньше всего - в возрасте от 30 до 39 лет, так как в этом возрасте находятся всего семь из 48 госпитализированных пациентов.

В свою очередь в возрасте от 20 до 29 лет в больницу помещены десять пациентов или 7% от общего числа госпитализированных.

В больницах больше всего пациентов в возрастных группах от 60 до 69 лет и от 70 до 79 лет. Всего из этих групп госпитализированы по 32 пациента с Covid-19, что составляет 44% от всех госпитализированных людей, или 64 из 146 случаев.

20% или 29 госпитализированных пациентов в возрасте от 80 до 89 лет. Еще 3,5% - люди в возрасте от 90 до 99 лет.

Пациенты с тяжелым течением болезни находятся в возрастных группах от 50 до 89 лет. 6

Напомним, в понедельник в Латвии выявлено 136 новых случаев Covid-19, три инфицированных в возрасте от 60 до 70 лет скончались.

За прошедшие сутки сделано 5093 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,67%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4893 человек, выздоровели 1382 человека.