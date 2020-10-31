IT-фирмы в Беларуси: от любимцев Лукашенко к "буржуйчикам"

Регулярное отключение интернета в Беларуси в последние два с половиной месяца наносит IT-индустрии страны существенный урон. Кроме того, в офисах нескольких IT-компаний прошли обыски, а сотни айтишников были задержаны во время мирных акций протеста, начавшихся в РБ после объявления итогов президентских выборов. По данным опроса dev.by - онлайн-портала белорусского IT-сообщества - 54% белорусских IT-специалистов хотели бы остаться в стране, но уедут, если ситуация ухудшится. 33% планируют отъезд уже сейчас, не дожидаясь развития ситуации.

Власть Беларуси нарушила общественный договор

"На IT-сферу, как и на ситуацию в стране в целом, влияет нарушение закона, насилие со стороны государственных органов, а первопричина всего - манипуляция выборами", - уверен бывший старший вице-президент компании EPAM Systems, член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Богрецов. По его словам, сейчас сфера несет репутационные потери:

"У Беларуси сформировался определенный имидж - ты сюда приходишь и можешь классно и эффективно делать самые разные информационные продукты. Это огромный актив. Но начиная с отключения интернета 9-10 августа уже больше двух месяцев наша репутация ухудшается".

Реакция IT-сообщества на события этого лета - избирательную компанию, сами выборы и события после них - стала результатом того, что власть жестоко нарушила общественный договор и статус-кво, считает IT-предприниматель, "бизнес-ангел" и частный венчурный инвестор Кирилл Голуб. "Да, и раньше айтишники видели, что выборы фальсифицируются, а силовые аргументы применяются вместо диалога с обществом, но этому придавалась видимость законности", - говорит Голуб. Вторая причина нынешнего недовольства в белорусской IT-сфере, по его словам, в том, что дальнейший вектор страны будет направлен не на развитие, а на сохранение, даже консервацию того, что удалось достигнуть и в экономике, и во внешнеполитической сфере.

Со своей стороны, президент РБ Александр Лукашенко назвал белорусских айтишников в числе тех, кто, как он считает, пытается совершить в стране "мелкобуржуазную революцию". "У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше", - заявил Лукашенко в интервью российским СМИ 9 сентября, добавив что, по его мнению, айтишникам просто "захотелось власти".

Крупные IT-компании стараются сохранять нейтралитет

Еще 12 августа 300 руководителей работающих в Беларуси IT-компаний подписались под открытым письмом, в котором заявили о намерении вывезти из страны бизнес, если не прекратится насилие со стороны силовиков и не пройдут новые выборы. Некоторые обещанное исполнили - несколько тысяч специалистов переехали в соседние страны, в основном в Украину и Польшу.

По словам Кирилла Голуба, это касается, в первую очередь, "продуктовых" компаний, в том числе перспективных стартапов:

"Если мы работаем на капитализацию, но она отсутствует, мы не можем продать компанию или привлечь инвестиции, то вынуждены ее вывезти".