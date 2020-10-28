Исмаилов о драке со скинхедами: "Они меня били, а я не знал, что делать. Человек пять их было"

34-летний боец рассказал, как однажды оказался один против группы агрессивно настроенных скинхедов. По его словам всё случилось в Москве, когда он находился в компании представителей Кавказа.

Исмаилову показалось, что они тоже примут участие в конфликте, но побежав на пятерых скинхедов, боец понял, что остался без поддержки.

"Мы сидели толпой. И в один момент мы все подорвались - там кто-то пробегал, крикнул "скины!" и исчез куда-то. И вот я каким-то образом, не знаю, на этой заряженной волне вперёд всей толпы выбежал, и вот на меня бегут пять человек. Они не то чтобы сильно большие, здоровые. Ребята лысые, в сапогах", - рассказал Исмаилов.

"Думаю, чего они на нашу толпу бегут? Так ещё улыбнулся, ухмыльнулся - на толпу прут. И встал так, в один момент поворачиваюсь, а сзади никого нет, вообще ни души. Вот это я попал!".

Они меня били, я уже не знал, что делать. Я сюда повернусь - прилетит отсюда, туда повернусь - оттуда. Они как-то слаженно меня так окружили со всех сторон. Человек пять их было", - рассказал боец.

По словам Исмаилова, ему удалось вырваться из-под ударов, проведя проход в ноги одному из нападавших. После этого, как подчёркивает боец, ему пришли на подмогу.